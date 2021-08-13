Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip'te güvenlik ve asayiş toplantısına katıldı - Son Dakika

Toplantının ardından Gül, Nizip Huzurevi'ni ve Organize Sanayi Bölgesi 'ni ziyaret etti.

Gül, kaymakamlıkta düzenlenen güvenlik ve asayiş toplantısına başkanlık yaptı.

Vali Gül'ü hükümet konağı önünde Kaymakam Kemal Şahin , Belediye Başkanı Mehmet Sarı , Cumhuriyet Başsavcısı Sebahattin Erkaya ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri karşıladı.

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