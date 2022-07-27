Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.
Nurdağı Kültür Merkezi'nde Vali Gül başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.
Muhtarların sorun ve taleplerinin alındığı toplantı, soruların cevaplanmasıyla sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep Valisi Gül, Nurdağı'nda muhtarlarla buluştu - Son Dakika