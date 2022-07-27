Gaziantep Valisi Gül, Nurdağı'nda muhtarlarla buluştu - Son Dakika
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Gaziantep Valisi Gül, Nurdağı'nda muhtarlarla buluştu

27.07.2022 16:59
Gaziantep Valisi Gül, Nurdağı'nda muhtarlarla buluştu

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Nurdağı Kültür Merkezi'nde Vali Gül başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, kurum amirleri ve mahalle muhtarları katıldı.

Muhtarların sorun ve taleplerinin alındığı toplantı, soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

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Kaynak: AA

Sinan Korkmaz, Ökkeş Kavak, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Valisi Gül, Nurdağı'nda muhtarlarla buluştu - Son Dakika

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