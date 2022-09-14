Gaziantep Valisi Davut Gül'den bıçaklı kavgada yaralanan kişiye ziyaret - Son Dakika
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Gaziantep Valisi Davut Gül'den bıçaklı kavgada yaralanan kişiye ziyaret

14.09.2022 00:22
Gaziantep Valisi Davut Gül'den bıçaklı kavgada yaralanan kişiye ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, önceki gün yaşanan bıçaklı kavgada yaralanan Hamit Yıldız'ı ziyaret etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, önceki gün yaşanan bıçaklı kavgada yaralanan Hamit Yıldız'ı ziyaret etti.

Vali Gül ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Eyüpoğlu Mahallesi'ndeki özel ağız ve diş sağlığı polikliniği çalışanları ile Suriye uyruklu bazı kişiler arasında park yeri nedeniyle önceki gün çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Hamit Yıldız'ı (38) evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gül, ziyarette, olayın takipçisi olduklarını ve faillerinin yakalandığını, adalete teslim edildiğini söyledi.

Olayla ilgili tüm delillerin toplandığını aktaran Gül, olaya karışan tüm şüphelilerin tespit edildiğini vurguladı.

Hamit Yıldız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, devlet erkanının ilk andan itibaren kendisiyle ilgilendiğini ifade etti.

Ancak ağabeyi Hakkı Yıldız'ın kendisinin ifade etmediği bazı kelimeleri bir siyasi parti ziyareti sırasında aktardığını belirten Hamit Yıldız, "Valimizle, kaymakamımızla görüşen benim. Benden duymadıkları kelimeleri aktardılar. Ağabeyim propagandaya uyup alet olmuştur." dedi.

Olayda yaralanan kişi olarak tek muhatabın kendisinin olduğunu, diğer kişilerin konunun tarafı olmadığını dile getiren Hamit Yıldız, "Ben Türkiye milliyetçisi biriyim, ırkçı değilim. Suriyeli hastalarımız da oluyor, arkadaşlarımız da var. Bu olayla ilgili Suriyelilerle bir meselem yok. Valimiz, kaymakamımız, emniyet müdürümüz ilk andan itibaren bizimle ilgilendi, bilgilendirme yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Ziyarette bulunan Hakkı Yıldız ise Vali Gül ve diğer ilgililerle daha önce görüşmediğini ve konuşmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Röportajda söylediğimiz sözleri kalabalıktan duyduk. İnsanlar 'Gidin siyasi partilere sesinizi duyurun.' dediler. Biz de öfkeyle, sinirle o partiye gittik. Kalabalığın 'Vali, Suriyelilerle ilgili röportaj yapmayın.' dediğini duyduk. Bunun üzerine sinirlendik ve o açıklamayı yaptık. Olaylar bu şekilde gelişti. Grubun içindeki söylenenlere inandık. Propaganda yapıyorlardı, biz de onlara uyduk. Şimdi valimiz geldi, açıkladı, biz de öğrendik. Oradaki insanların propaganda yapmaya çalıştığını, canımızın acısıyla fark edemedik."

Eyüpoğlu Mahallesi'ndeki özel ağız ve diş sağlığı polikliniği çalışanları ile Suriye uyruklu bazı kişiler arasında 12 Eylül'de park yeri nedeniyle tartışma çıkmış, poliklinik çalışanı diş teknisyeni Hamit Yıldız bıçakla kolundan yaralanmış, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.

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Kaynak: AA

Alparslan Türkeş, Hamit Yıldız, Gaziantep, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep Valisi Davut Gül'den bıçaklı kavgada yaralanan kişiye ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Valisi Davut Gül'den bıçaklı kavgada yaralanan kişiye ziyaret - Son Dakika
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