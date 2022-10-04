Gaziantep'te öğretmenler kendilerine verilecek nakdi yardımla okul yapılmasını istedi - Son Dakika
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Gaziantep'te öğretmenler kendilerine verilecek nakdi yardımla okul yapılmasını istedi

04.10.2022 16:05
Gaziantep'te öğretmenler kendilerine verilecek nakdi yardımla okul yapılmasını istedi

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil ilçesinde görev yapan öğretmenlerin, belediye tarafından bir kereye mahsus kendilerine verilecek nakdi yardımı bağışladığını, bu parayla 32 derslikli bir okulun yapılacağını bildirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Şehitkamil ilçesinde görev yapan öğretmenlerin, belediye tarafından bir kereye mahsus kendilerine verilecek nakdi yardımı bağışladığını, bu parayla 32 derslikli bir okulun yapılacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil Belediyesinin ilçede devlet okullarında görev yapan öğretmenlere bir kereye mahsus 1500'er lira nakdi yardım yapacağı açıklamasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne başvuran çok sayıda öğretmen, kendilerine verilecek parayla okul yapılmasını istedi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Davut Gül, talepten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Paydaşlarla görüşüldüğünü ve okulun yapılacağını belirten Gül, "İnşallah bu parayla 32 derslikli bir okul yapacağız ve öğretmenlerimizin ismini vereceğiz. Önümüzdeki yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de okulumuzun açılışını yapacağız. Başta Şehitkamil Belediye başkanımız olmak üzere öğretmenlerimize, okul müdürlerimize, bütün eğitim camiamıza teşekkür ediyorum." dedi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise öğretmenlerin bu taleplerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te öğretmenler kendilerine verilecek nakdi yardımla okul yapılmasını istedi - Son Dakika

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