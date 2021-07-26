Gaziantep Valisi Davut Gül, vatandaşlara maske takmalarını ve aşı olmalarını tavsiye etti - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlara maske takmalarını ve aşı olmalarını tavsiye etti.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınının devam ettiğini hatırlattı.

Aşı oranlarının halen çok düşük olduğunu aktaran Gül, "Vaka sayımız hızlı bir şekilde artıyor. Lütfen aşınızı olup maskenizi takınız. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmayın. Görevlilerimiz maske ve mesafe denetimine devam etmekte." ifadelerini kullandı.