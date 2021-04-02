Gaziantep Valisi Davut Gül, Yavuzeli ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, Yavuzeli ilçesinde incelemelerde bulundu

02.04.2021 13:21
Gaziantep Valisi Davut Gül, Yavuzeli ilçesinde incelemelerde bulundu, System.String[]

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Yavuzeli ilçesini ziyaret ederek ilçede incelemelerde bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Yavuzeli ilçesini ziyaret ederek ilçede incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçe ziyareti kapsamında ilk olarak muhtarlarla bir araya gelen Vali Gül, burada salgın ile mücadelede gösterdikleri gayretleri için muhtarlara teşekkür etti.

Yavuzeli Belediye Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Gül, aşılama sürecinin devam ettiğini belirterek, aşı sırası gelenlerin mutlaka aşılarını yaptırmaları gerektiğini dile getirdi.

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte yaşanabilecek toplu iftarların yasak olduğunu bir kez daha hatırlatan Gül, "Önümüzde Ramazan ayı var. Aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah Ramazan'dan sonra hayat biraz daha normalleşir ama aşılama süreci devam ederken yasak olan toplu iftarlar, düğün yemekleri, taziyeler gibi toplu etkinliklerin olmayacağını ve buna müsaade edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Bunu da takip edecek muhtarlarımız, hastalık çabuk yayılıyor. Gençlerde de artık ölümler görülmeye başlandı. O açıdan hem aşı sırası gelenlerin bir an önce aşılanması konusunda hem de olabildiğince bu süreçte kurallara uyulması noktasında muhtarlarımızın yardımına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Yavuzeli ilçesinde gerçekleştirdikleri projelerle ilgili bilgi vererek Yavuzeli'nin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Başkan Şahin, "Yavuzeli'ni bir ilçe olarak görmüyoruz Gaziantep'in kültürel mirasının başkenti olarak görüyoruz. Fırat olarak görüyoruz. Maalesef henüz şehir bile Fırat'ı tanımıyordu. Geldiğimizden bu yana çok ciddi yatırımlar yaptık. Yalnızca Rumkale'nin cam terasının Büyükşehir Belediyesine kamulaştırma maliyeti 2 milyon TL. Bittiği zaman olağanüstü büyük bir iş yapılmış olacak. Uluslararası tanıtacağız. Bizim uluslararası hedef kitlemiz var. İnanç turizmi için de kalenin üzerinde büyük bir manastır var, inanç turizmi geliştirmek istiyoruz. Rumkale uluslararası tanınırlığı olan ve herkesin görmek için geleceği yer olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Gül ve Başkan Şahin, muhtarlar toplantısı sonrasında, Yavuzeli ilçesine kazandırılan Şehit Adem Özdemir Halk Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirerek hayırlı olması temennisinde bulundu.

Gül ve Şahin daha sonra yapımı devam eden okul inşaatı ile 20 yataklı Yavuzeli Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Vali Gül, Yavuzeli İlçe Nüfus Müdürlüğü'nü de ziyaret ederek burada alınan tedbirleri inceledi, vatandaşları dinledi.

Gül'ün Yavuzeli ziyareti Rumkale'ye yapılan cam teras ve diğer işleri yerinde görmesi ile sona erdi.

Toplantıya, Yavuzeli Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın, Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu ile kurum müdürleri katıldı.

Fatma Şahin, Gaziantep, Hisarcık, Yavuzeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Valisi Davut Gül, Yavuzeli ilçesinde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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