Gaziantep Valisi Gül, yurtta öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Gaziantep Valisi Gül, yurtta öğrencilerle bir araya geldi

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentteki üniversite öğrenci yurdunu inceledi, öğrencilerin taleplerini dinledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentteki üniversite öğrenci yurdunu inceledi, öğrencilerin taleplerini dinledi. Vali Gül, beraberindeki Vali Yardımcısı Bülent Uygur, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Gençlik ve Spor Müdürü Muhittin Özbay ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan'la, Gaziantep Üniversitesi yerleşkesindeki Ümmü Gülsüm Yurt Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Yurdun yemekhanesine geçen heyet, öğrencilerle bir araya gelerek yemek yedi. Yurt ve yemeklerle ilgili öğrencilerle görüşen heyet, öğrencilerin taleplerini dinledi. Heyet daha sonra yurttan ayrıldı.

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