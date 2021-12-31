GAZİANTEP VALİSİ GÜL: 4 BİN PERSONEL GÖREVDE - Son Dakika

GAZİANTEP Valisi Davut Gül yeni yıl dolayısıyla kentteki emniyet ve jandarma görevlilerini ziyaret etti.

Vali Gül, Şehitkamil ilçesindeki Durmuş Aykaç Polis Merkezi Amirliği ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, görevli personellerle sohbet etti, ayrıca görevli bir personel telsizden Vali Gül'ün yeni yıl mesajını personellere iletti. Vali Gül, Ekrem Kurtoğlu Polis Merkezi ziyaretinde ise, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile telekonferans yöntemi ile konuşarak kentteki son durum ile ilgili bilgiler verdi.

4 BİN PERSONEL SAHADA

Vali Gül, ziyaretlerin ardından gazetecilere, yeni yılın sağlım ve mutluluk getirmesini diledi. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk olmadığını dile getiren Gül, kentte polis ve jandarma olarak toplamda 4 bin personelin görev yaptığını belirtti.

Vali Gül, '2021 yılını şükürler olsun kazasız belasız atlattık. İnşallah bu gece ve bundan sonraki süreci de kazasız belasız atlatacağız. İçişleri Bakanlığımızın yılbaşı tedbirleri vardı. Gaziantep'te emniyet ve jandarma boyutu ile 4 bin civarında mesai arkadaşımız bu gece görev yapacak. Bunun yanında İtfaiye zabıta ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere 24 saat bütün hizmetler devam edecek. Şu anda da görevli personellerimizi ziyaret ediyoruz. Onların yeni yıllarını tebrik ederek, iş ve işlemleri denetlemiş oluyoruz' diye konuştu.

Öte yandan Vali Gül'e ziyaretleri sırasında İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan eşlik etti.