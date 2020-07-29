Gaziantep Valisi Gül: "9 bin civarında iyileşen, şifa bulan hemşehrimiz oldu" - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 9 bin civarında vatandaşın şifa bulduğunu bildirdi.

Gül, Valilik Konferans Salonu'ndaki toplantı sonrasında gazetecilere, kentte koronavirüs konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi.

Salgınla mücadele kapsamındaki çalışmalara herkesin destek vermesi gerektiğini belirten Gül, şöyle konuştu:

"18 bin karantinada vatandaşımız var. Yaklaşık 700 kişi bu işlerle ilgileniyor. Bir de maalesef insanlar doğruları söylemiyor. İnsanların kurala uyması lazım. Bazı hastalara 'Kiminle temasın var?' diyoruz, 'Temasım yok.' diyor ama 3 gün sonra öğreniyoruz ki başkalarıyla teması var. Böyle teması saklama, söylememe gibi sıkıntılar oluyor. Şu anda günlük bin 500 kişiye test yapıyoruz. Test yapmayla ilgili, test süresiyle ilgili sıkıntımız kalmadı. İhtiyaç olması halinde 2 bin-2 bin 500 civarında da test yapabiliriz. 9 bin civarında iyileşen, şifa bulan hemşehrimiz oldu. Sayıların düşmesi, makul seviyeye gelmesi lazım."

Vatandaşlara Kurban Bayramı'nda da kurallara riayet etmeleri çağrısında bulunan Gül, "Ne kadar çok bayramlaşırsak, el öpersek, kalabalığa girersek o kadar sıkıntıya gireriz. O yüzden fedakarlık yapmamız lazım. Alışkanlıklarımızı terk etmemiz lazım." dedi.