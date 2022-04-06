Gaziantep Valisi Gül, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep Valisi Gül, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 10:08
Gaziantep Valisi Gül, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Gül, mesajında, "1920 yılından beri dünyaya sesimizi duyuran Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansı 102 yıldır Anadolu'nun sesini dünyaya duyuruyor. Nice yüz yıllara." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Araban'da şehit aileleri ve gazilere iftar Son Dakika | Araban'da şehit aileleri ve gazilere iftar Son dakika... Gaziantep'te evde çıkan yangın söndürüldü Son dakika... Gaziantep'te evde çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Valisi Gül, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


Son Dakika
10:02 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Azra'nın müvekkiline söylediği yalan başına nasıl iş açacak?
09:59 Derya Alabora, ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı
09:59 Sarı kırmızılı futbolcuları üzen karar: Galatasaray'da ödemeler durduruldu
09:51 Asgari ücrete ek zam tartışması AK Parti içinde de sürüyor: Destekleyen de var, karşı çıkan da! İşte konuşulan seçenekler
09:41 3 çocuk annesi eski eşini katledip, intihara kalkıştı! Durumu kritik
09:38 Maçın özet fotoğrafı! Guardiola kutlamayı su ile yaptı
09:27 En uzun karantinada kalan hasta olarak tarihe geçmişti! 86. koronavirüs testinden sevindiren haber geldi
09:26 Nisa bebek için kritik 48 saat! Hastane açıklama yaptı: Beyin ölümü 48 saatte anlaşılacak
09:17 Üç Kız Kardeş dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! İşte son bölümde Somer'i şoke eden hamle!
09:14 Cübbeli Ahmet Hoca gençlerin ateist-deist olmasını yorumladı: Aileleri komünisttir sanıyorduk, yüzde 70'i namazlıymış!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 10:22:35. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep Valisi Gül, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement