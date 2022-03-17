Gaziantep Valisi Gül, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, Berat Kandili'nin mübarek üç aylar içerisindeki faziletli gecelerden bir tanesi olduğunu belirtti.

Berat gecesinin kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve onun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesi olduğunu ifade eden Gül, şunları kaydetti:

"Beraat Gecesi, bilerek ya da bilmeden işlediğimiz hata ve günahlardan tövbe edip, kalplerde bıraktığı kirlerden arınma, toplumsal ve bireysel sorumluklarımızı hatırlama, sıkıntı ile bunalan ruhlarımızın Rabbimizin rahmet ve mağfiretine ulaşması adına Müslümanların önüne açılmış bir fırsat kapısıdır. Vicdan muhasebesi için iyi bir fırsat olacak en güzel cümlelerin en güzel duygularla Rabbimize ulaştırıldığı, sevgi ve tüm iyiliklerin sınırsız bir şekilde isteneceği Berat Kandili ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine mübarek olsun."

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kılıç, mesajında Berat Kandili'nin ruhların aşk ve muhabbet mührüyle damgalandığını belirterek, "Berat Kandili, Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Allah'a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Allah'ın ihsanına kavuşmayı murat ettiğimiz bu rahmet gecesi, vicdanımızı muhasebeye çekmek, nefsimizi terbiye etmek, kötülüklerden arınmak, hataları telafi etmek için bize sunulmuş eşsiz bir fırsattır." ifadelerini kullandı.