Vali Gül'den "300 fabrika" açıklaması - Son Dakika

Vali Gül'den "300 fabrika" açıklaması

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte 300 fabrikanın resmi açılışının ardından yapılan eleştirilere ilişkin, "İnsanların kafasında şu var; firmanın isimlerine bakıyorlar ve internetten onun kuruluşuna bakıyorlar.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte 300 fabrikanın resmi açılışının ardından yapılan eleştirilere ilişkin, "İnsanların kafasında şu var; firmanın isimlerine bakıyorlar ve internetten onun kuruluşuna bakıyorlar. Deniliyor ki '1960, 1970, 1980'da kurulan bir firmanın şimdi açılışı yapılıyor.' Biz 300 firma açmadık biz 300 tesis açtık." dedi.

Gül beraberindeki Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım ve Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Cengiz Şimşek ile geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılan 300 üretim tesisinden bazılarını ziyaret etti.

Vali Gül, ziyaretin ardından OSB Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, kendisinin Gaziantep'in hem valisi hem de Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyeti başkanı olduğunu hatırlattı.

Yapılan açılışla ilgili bazı medya organları tarafından eleştiriler getirildiğini ifade eden Gül, yapılan eleştirilerde art niyet aramadığını söyledi.

Amaçlarının her zaman kenti ve ülkeye daha fazla katkı sağlamak olduğunu belirten Gül, şöyle konuştu:

"İnsanların kafasında şu var; firmanın isimlerine bakıyorlar ve internetten onun kuruluşuna bakıyorlar. Deniliyor ki '1960, 1970, 1980'da kurulan bir firmanın şimdi açılışı yapılıyor.' Biz 300 firma açmadık biz 300 tesis açtık. Bunun içinde 10, 50,100 yıllık firmalar var. Burada 5 OSB yan yana. İnsanlar ilk olarak 5 bin metrekareyle başlamış sonra bunu büyütmüş. Yine lokanta ve eczanelerin açıldığı konuşuldu. Lokanta denilen şey, burası gastronomi kenti. Bununla beraber çok fazla talep var, bu talep kendi sanayisini üretti. Gaziantep yemekleri hazır dondurulmuş gıda olarak dünyanın her yerine ihraç ediliyor. 100 milyon cirosu olan bir şirketten bahsediyoruz. Eczane denilen yer... Evet kendisi eczacı ama kendisi bebek bezi üretiyor. Kurduğu ve en son aldığı makine 5 milyon dolar."

Son 3 yılda enerji kullanımında yüzde 35 artış var

Gül, üretim tesislerinden birininin isminin yanlış yazıldığını ve bir fabrikanın ise daha önce açılışının yapıldığını ancak oranın da kapasite artırdığını ifade etti.

Önemli olanın üretim kapasitesini artırmak olduğunu vurgulayan Gül, "Açılışı yapılan fabrika yeni makineler alarak kapasitesi artırdı. Sonuç itibariyle asıl olan ne yatırım yaptığı, ne kadar ürettiği. Bizim mantığımız 'daha çok fabrika açmış' gibi göstermek olsaydı, ilçelerimizde resmi açılışı yapılmayan 46 fabrikayı biz hiç listeye koymadık. Gaziantep'in fabrika açamama gibi bir derdi yok." dedi.

Gül, kent sanayisinin her yıl her alanda artarak istihdam ve üretime devam ettiğini dile getirdi.

Sanayide kullanılan enerjinin her yıl arttığını anlatan Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gaziantep'te sanayide kullanılan enerjiye baktığımızda son 3 yılda yüzde 35 enerji kullanım artışını görüyoruz. Bu ay, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 14 artış var. Enerji kullanmak demek üretim demek. Gaziantep OSB Türkiye'nin en büyük OSB'si. Türkiye'de OSB'lerde kullanılan toplam elektriğin yüzde 8'i Gaziantep OSB'de kullanılıyor. Sanayide kullanılan elektriğin ise yüzde 5 'i kullanılıyor. Gaziantep genelinde hem sanayide hem de diğer sektörlerde toplamda 70 bin ilave istihdam var, hem de pandemiye rağmen."

Gül, söz konusu fabrikaların açılışı için Valilik olarak kendilerinin Cumhurbaşkanlığına teklifte bulunduklarını belirterek, "Valilik olarak teklif ettiğimiz isimlerin, fabrikaların arkasındayız. Olmayan bir şeyi teklif etmedik, açmadık, göstermedik." ifadesini kullandı.

"Gelsinler buradaki üretim ve istihdamı görsünler"

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Gaziantep'in üreten ve ihraç eden bir şehir olduğunu söyledi.

Pandemi sürecinde dünyanın üretimde yavaşladığını ancak Gaziantep'in koştuğunu ifade eden Şahin, "Güneş balçıkla sıvanmaz. Eğer bu konuda endişeleri varsa Ankara'da masa başında oturup Gaziantep ile ilgili yorum yapanları ben buraya davet ediyorum. Gelsinler buradaki üretim ve istihdamı görsünler." dedi.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de bazılarının Gaziantep'i çekemediklerini söyledi.

Kentin başarısının gölgelenmeye çalışıldığını belirten Ünverdi, "Bizim gücümüz ortada. Biz sanayimizi daha nasıl rekabetçi yaparız bunun derdindeyiz. Birçok noktada derecelerimiz var. Ben sanayicilerime güveniyorum." diye konuştu.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Yıldırım da kentte 300 fabrikanın olduğunu ve bunda yanlışın olmadığını ifade etti.

Her zaman kazananın Gaziantep olduğunu dile getiren Tuncay Yıldırım ise "1-2 isim yanlışına takılmanın bu başarıyı gölgelememesi lazım. Biz odaların esas görevi sanayici üyelerimizin önündeki taşları temizlemek. Bunların hepsi bizim üyemiz. Elektrik, ihracat ve istihdam rakamlarına baktığımızda bu artış çok net görülüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Gül'den 300 fabrika açıklaması
Vali Gül'den 300 fabrika açıklaması
Vali Gül'den 300 fabrika açıklaması
Vali Gül'den 300 fabrika açıklaması

Fatma Şahin, Gaziantep, Fabrika, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 19:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vali Gül'den '300 fabrika' açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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