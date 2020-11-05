Gaziantep Valisi Gül'den "bir dakika bile evinizin dışında geçirmeyin" uyarısı - Son Dakika

Gaziantep Valisi Gül'den "bir dakika bile evinizin dışında geçirmeyin" uyarısı

05.11.2020 22:37
Gaziantep Valisi Gül'den

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığına dikkati çekerek, "Zorunlu durumlar hariç 'Bir dakika' bile evinizin dışında geçirmeyin.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının arttığına dikkati çekerek, "Zorunlu durumlar hariç 'Bir dakika' bile evinizin dışında geçirmeyin." dedi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehirdeki Kovid-19 vaka sayılarının katlanarak arttığını belirtti.

Vali Gül, paylaşımında, "Kalabalık ortamlar, ev gezmeleri, maskesiz, mesafesiz ticari ilişkilerle, temizlik kurallarına uymamak bu durumu daha da arttırıyor. Zorunlu durumlar hariç 'Bir dakika' bile evinizin dışında geçirmeyin. Akraba ve arkadaşlarınızın evine gitmeyin." ifadesini kullandı.

Sosyal Medya, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Valisi Gül'den 'bir dakika bile evinizin dışında geçirmeyin' uyarısı - Son Dakika


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