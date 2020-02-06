Gaziantep Valisi Gül'den gazilik unvanı mesajı - Son Dakika
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Gaziantep Valisi Gül'den gazilik unvanı mesajı

7 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'e gazilik unvanı verilişinin 99. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Valisi Gül'den gazilik unvanı mesajı, System.String[]

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'e gazilik unvanı verilişinin 99. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte gazilik unvanı verilişinin 99. yılını büyük bir coşkuyla kutlamanın heyecan ve onurunu yaşadıklarını vurguladı.


Vali Gül, mesajında, "Saygıdeğer Gaziantepliler, Antep'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazilik unvanı verilişinin 99. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamanın heyecan ve onurunu yaşıyoruz. Bugün inancıyla, azmiyle, cesaretiyle hürriyet ve istikbalimize sahip çıkan Şahinbeyleri, Şehitkamilleri, Karayılanları ve isimsiz nice yiğit kahramanlarıyla işgal kuvvetleri karşısında destanlar yazan Anteplilerin amansız düşman işgaline karşı inançla dimdik ayakta durdukları günün yıl dönümüdür. Antep Savunması, 6317 vatan evladını şehit vererek Fransızlar ve işbirlikçilerinin amansız işgaline karşı hiçbir yerden yardım ve destek almadan aziz milletimizin kahramanlık ve fedakarlığının, vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkının ulaşılmaz şahikasını teşkil eden bir kurtuluş mücadelesi, yiğitlik, cesaret ve kahramanlığın tarihi belgesidir. Şehadet şerbetini içen bir neslin torunlarının şehri Gaziantep, manevi mirasın getirdiği asaletle ülkemizin yükselişinde gerek girişimci ruhu, gerekse üretkenliği ile ticaretin, zengin tarihi geçmişi ile de kültürün merkezi konumunda olup, hoşgörünün kardeşliğin birlikte yaşamanın en güzel resmedildiği coğrafyadır. 99. yıl dönümünü büyük bir onur ve coşkuyla kutladığımız bu gurur günümüzde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan ve milletin bekası uğruna toprağa düşen aziz şehitlerimizi rahmetle, muhterem gazilerimizi minnetle anıyor, Antep'e Gazi unvanı tevcihinin yıl dönümünü emsalsiz bir gururla kutlamanın onurunu tüm hemşehrilerimizle paylaşıyor, sevgi ve saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:49 Kaynak: İHA
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