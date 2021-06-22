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Gaziantep Valisi Gül'den "Kovid-19 aşısı yaptırın" çağrısı Açıklaması - Son Dakika

Gaziantep Valisi Gül'den "Kovid-19 aşısı yaptırın" çağrısı Açıklaması

22.06.2021 13:32
Gaziantep Valisi Gül'den

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kentte günlük yaklaşık 40 bin kişiye aşılamanın yapıldığını belirterek, herkesi aşı yaptırmaya davet etti.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede kentte günlük yaklaşık 40 bin kişiye aşılamanın yapıldığını belirterek, herkesi aşı yaptırmaya davet etti.

Gül, İl Sağlık Müdürlüğünün 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki "Kovid-19 Aşı Uygulama Noktası'nı ziyaret etti. Buradaki sağlık çalışanlarıyla görüşen Gül, daha sonra aşı olmak için bekleyen vatandaşlarla sohbet etti.

Gül, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte aşılama noktasında iyi gittiklerini söyledi.

Herkesi aşı olmaya davet eden Gül, "Kentte günlük 40 bin civarında aşılama yapıyoruz. Bu sayıyı daha yukarı taşımak amacıyla parklarda, kimi zaman AVM'deyiz kimi zaman ise fabrikadayız. Kentteki aile sağlık merkezilerinde, hastanelerde aşılama yapılıyor. Yeter ki vatandaşlarımızda aşı vurulma iradesi ortaya çıksın. Yarın da 25 yaş üzeri herkese aşı vurulacak." dedi.

Vali Gül, gelecek hafta aşılamanın daha alt yaşlara ineceğine düşündüklerini dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Aşı olmayanlar kendilerini düşünmüyorlarsa bizi, toplumu, sağlık personellerini düşünsünler. Salgında aşının dışında başka bir çare yok. Aşı vurulmayan riskli gruptadır ve kendisi, ailesi risk altındadır. Aşı olmak bedava ve devletin sağladığı bir imkan. Aşı olunursa şehir de güvenli olacak. Salgından dolayı insanlar düğün yapamadı, cenazelerine gidemedi, iş yerlerini kapattılar. Bu iş sadece, 'aşıda kaçtım, vurdurmadım' diyebileceğimiz bir mesele değil. Aşı olmamak ekonomik, sosyolojik, her şeyi etkileyen bir durumdur. Normalleşmemiz için aşıyı vurup, ekonomik, sosyal ve siyasal olarak bu sıkıntıdan kurtulmamız lazım."

Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 aşısı yaptırın çağrısı Açıklaması

COVIRAN Bereket, 15 Temmuz, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Valisi Gül'den 'Kovid-19 aşısı yaptırın' çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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