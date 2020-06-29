Gaziantep Valisi Gül'den Kovid-19 uyarısı - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin zorunluluktan alındığını belirterek, "Maske takmadan, mesafemizi ayarlamadan, temizliğe dikkat etmeden yapacağımız her etkinlik virüse davetiye çıkartır." ifadesini kullandı.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il genelinde Kovid-19 vakalarının artışının engellenmesi için çalışmalara ve tedbirlerin alınmasına devam ettiklerini aktardı.

Vatandaşların vakaların azaltılması için yapılan kısıtlamalarla ilgili zaman zaman sorular sorduğuna dikkati çeken Gül, "Tedbirler zorunluluktan alınıyor. Maske takmadan, mesafemizi ayarlamadan,temizliğe dikkat etmeden yapacağımız her etkinlik virüse davetiye çıkartır." değerlendirmesinde bulundu.