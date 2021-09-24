Gaziantep Valisi Gül'den Nurdağı ve İslahiye ilçelerine ziyaret - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde bir dizi ziyarette bulundu.
Gül, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nurdağı ilçesine atanan Kaymakam Sinan Korkmaz'a hayırlı olsun dileğinde bulundu.
Ziyarette Gül'e Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan'ın ve Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak eşlik etti.
Daha sonra İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu'na ziyaret eden Gül, ilçe hakkında bilgi aldı.
Gül'e burada İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural eşlik etti.
Kaynak: AA
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