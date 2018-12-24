Son Dakika Haberleri: Gaziantep Valisi Gül'den Taziye Ziyareti

Gaziantep Valisi Gül'den Taziye Ziyareti

54 dakika önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, İslahiye ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu.

Gaziantep Valisi Gül'den Taziye Ziyareti, System.String[]
Gaziantep Valisi Davut Gül, İslahiye ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu.


Vali Gül, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Yırtar'ın babaannesi Meryem Yırtar'ın ailesine Değirmencik Mahallesi'ndeki evlerinde ziyarette bulunarak başsağlığı diledi.

Ziyarete, Nurdağı Kaymakamı İslahiye İlçe Kaymakam Vekili Lokman Düzgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:17 Kaynak: AA

Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi, Davut Gül, Islahiye, Gaziantep, Güncel
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