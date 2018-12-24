Gaziantep Valisi Gül'den Taziye Ziyareti
54 dakika önce
Gaziantep Valisi Davut Gül, İslahiye ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu.
Gaziantep
Valisi Davut Gül
, İslahiye
ilçesinde taziye ziyaretinde bulundu.
Vali Gül, önceki gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi
Müdürü Kadir Yırtar'ın babaannesi Meryem
Yırtar'ın ailesine Değirmencik Mahallesi'ndeki evlerinde ziyarette bulunarak başsağlığı diledi.
Ziyarete, Nurdağı
Kaymakamı İslahiye İlçe Kaymakam Vekili Lokman Düzgün, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural
eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:17 Kaynak: AA
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