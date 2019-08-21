Son Dakika Haberleri: Gaziantep Valisi Gül'den, terör mağduru ailelere ziyaret
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Gaziantep Valisi Gül'den, terör mağduru ailelere ziyaret

1 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, beraberindeki heyetle terör mağdurlarını ziyaret etti.

Gaziantep Valisi Gül'den, terör mağduru ailelere ziyaret, System.String[]
Gaziantep Valisi Davut Gül, beraberindeki heyetle terör mağdurlarını ziyaret etti.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2012 yılında Karşıyaka Mahallesi ve 2016 yılında Beybahçe Mahallesi'nde yaşanan hain terör saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla hayatlarını kaybedenlerin yakınlarını ziyaret eden Gül, ailelerle bir süre sohbet etti.
Terör saldırılarında hayatlarını kaybeden Kamil Akdoğan, İsmail Alpaslan ve Safi Canbay'ın ailelerini ziyaret eden Gül, yakınların sorunlarını dinledi.
Vali Davut Gül'e, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım katıldı.
Karşıyaka, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:02 Kaynak: AA
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