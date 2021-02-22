Gaziantep Valisi Gül: "Model fabrikaların en güzeli ve en büyüğü Gaziantep'te olacak" - Son Dakika

Gaziantep Valisi Gül: "Model fabrikaların en güzeli ve en büyüğü Gaziantep'te olacak"

22.02.2021 21:27
Gaziantep Valisi Gül:

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte faaliyete başlayan "Model Fabrika"nın Türkiye'de alanındaki en büyük tesis olacağını bildirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte faaliyete başlayan "Model Fabrika"nın Türkiye'de alanındaki en büyük tesis olacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Davut Gül, beraberindeki Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Bölge Koordinatörü Hamit Doğan ve Saha Koordinatörü Seraceddin Yüzgülen ile tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, GSO ve UNDP iş birliğinde, Avrupa Birliği'nin finansal desteğiyle imalat sanayisinde üretim verimliliğinin artırılması ve Endüstri 4.0'ın sağlanması amacıyla kurulan tesisin Gaziantep ve Türkiye ekonomisi için önemli bir işlevi yerine getireceğini ifade etti.

Kurulan tesisin alanındaki önemli yatırımlardan birisi olduğuna dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Burası çok güzel bir tesis ve bu merkezden dünyada 24 tane var, 7 tanesi Türkiye'de bulunuyor. Zaten ülkemizde olan model fabrikaların en güzeli ve en büyüğü Gaziantep'te olacak. Başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank olmak üzere emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum. Çok güzel bir tesis olmuş. Bu merkezde, başta KOBİ'ler olmak üzere üretim yapan her işletmenin, her fabrikanın üretim zincirlerinin daha verimli olabilmesi, katma değerin ortaya çıkabilmesi, israfın ortadan kalkması için üniversiteler ve uzmanlarla iş birliği içerisinde danışmanlık hizmeti veriliyor. Sanayicilerimizin ve üretim yapan herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum."

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu da tesis sayesinde kentte hem verimliliğin artacağını hem de şehrin çok daha ileri noktalara taşınacağını vurguladı.

Tesis hakkında

Türkiye'de Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi (Model Fabrika) kurulması amacını taşıyan proje kapsamındaki Gaziantep Model Fabrika, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde hayata geçirildi.

Model fabrikada gerçek bir ürünün, üretim süreçleri üzerinden hazırlanan teorik ve uygulamalı müfredat ile enerji verimliliğinden liderliğe, süreç yönetiminden değişim psikolojisine toplam 22 farklı modül ile yalın üretim ve Endüstri 4.0 yolunda yaşanması gereken dönüşüm anlatılıyor. Bunun yanında üretimin her evresi işletmelerin karar vericilerine ve liderlerine uygulatarak deneyim sağlanıyor ve kendi işletmelerinde dönüşümü başlatmaları için yol gösterici oluyor.

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, Fabrika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep Valisi Gül: 'Model fabrikaların en güzeli ve en büyüğü Gaziantep'te olacak' - Son Dakika Ekonomi


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