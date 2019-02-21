Son Dakika Haberleri: Gaziantep Valisi Gül, Muhtarlarla Buluştu

Gaziantep Valisi Gül, Muhtarlarla Buluştu

1 saat önce

Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Ba?kanı Fatma ?ahin ile İslahiye ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Gaziantep Valisi Gül, Muhtarlarla Buluştu, System.String[]
Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Ba?kanı Fatma ?ahin ile İslahiye ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.


İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, muhtarları tek tek dinleyen Vali Gül, kurum müdürlerine sorunların kanunlar çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde talimat verdi.

Toplantıların belirli aralıklarla devam edeceğini ve belirtilen sorunların çözümüne dair gelişmelerin takip edileceğini belirten Gül, vatandaşlara hizmetin ulaşmasında muhtarların önemli bir rolü olduğunu vurguladı.


Başkan Şahin, ilçeyeye 5 yılda yapılan hizmetler hakkında muhtarlara bilgi verdi.


İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural da muhtarlara ilçede yürütülen çalışmalarda verdikleri destek için teşekkür etti.


Daha sonra İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan'ı ziyaret eden Vali Gül, Voleybol Bölgesel Lig Erkekler Kategorisi Bölgesel Lig Finalleri'nde Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi'ne yükselen İslahiye Anadolu Lisesi Spor Kulübü oyuncularıyla da bir araya geldi.

Sporcuları tebrik eden Vali Gül, başarılarının devamını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 06:32 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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