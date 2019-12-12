Gaziantep Valisi Gül, Nizip'te - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ilçesinde ziyaretler gerçekleştirerek incelemelerde bulundu.

Gül'ü Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı karşıladı.

Esnaf ziyaretinde bulunan Vali Gül, esnafla bir süre sohbet etti.

Daha sonra Mehmet Özcan Aile Sağlığı Merkezini yaptıran hayırsever Mehmet Özcan'ı evinde ziyaret eden Gül, katkı ve desteklerinden dolayı Özcan'a teşekkür etti.

Reşit Mehmet Lütfiye Yılmaz Semt Polikliniğini de ziyaret eden Gül, hayırsever Reşit Yılmaz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi aldı.

Hayırsever Durdu Bozkurt tarafından yaptırılan Enes Bin Malik Camisi'ni inceleyen Gül, öğle namazını camide kılarak yaptığı hizmetten dolayı hayırsever Bozkurt'a teşekkür etti.

Nizip Anadolu Lisesine geçen Vali Gül, okul hakkında bilgi aldı, bir sınıfta Mehmet Akif Ersoy'un "Dur Yolcu" şiirinden bir kıtayı öğrencilerle birlikte okudu, onlarla bir süre sohbet etti.

Vali Gül'ün ziyaretlerine Nizip İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Musa Çiftçi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş eşlik etti.