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GAZİANTEP VALİSİ GÜL TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK LAZIM - Son Dakika

GAZİANTEP VALİSİ GÜL TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK LAZIM

10.02.2022 15:12

GAZİANTEP Valisi Davut Gül kentte vaka sayılarının Türkiye ortalaması seviyelerinde olduğunu ifade ederek, vatandaşların tedbiri elden bırakmaması yönünde çağrıda bulundu.

GAZİANTEP Valisi Davut Gül kentte vaka sayılarının Türkiye ortalaması seviyelerinde olduğunu ifade ederek, vatandaşların tedbiri elden bırakmaması yönünde çağrıda bulundu.

Türkiye genelinde Omicron varyantının görülmesinin ardından yurt genelinde yaşanan artışa bağlı olarak Gaziantep'te de vaka sayıları arttı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre kentte vaka sayıları100 bin nüfusta 182,99'a ulaşırken, 2 doz aşılamada ise yüzde 74,8 olarak görüldü. Gaziantep Valisi Davut Gül, henüz pandeminin etkisinin devam ettiğini ifade ederek vatandaşlara tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

'AŞILARINIZI YAPTIRIN'

Türkiye'de koronavirüse karşı geliştirilen yerli aşı Turkovac'ın uygulanmaya başladığını ifade eden Vali Gül, vatandaşların yerli ve milli aşıyı olmaları gerektiğini kaydetti. Vaka oranlarının tüm ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de artış gösterdiğini kaydeden Vali Gül şöyle dedi

Bütün Türkiye'de olduğu gibi şehrimizde de vaka oranları son dönemde artıyor. Bununla ilgili tedbirleri de elden bırakmamak lazım. Covid-19'a karşı aşılar yapılmaya devam ediliyor. Yerli ve milli aşımız şehrimizde de vatandaşlarımıza ulaşmaya başladı. Hemşerilerimizden istirhamımız aşılarını mutlaka yaptırmalarıdır. Aşı olduğunda hem bulaşma ihtimali daha azalıyor hem de bulaştığında daha hafif geçiriliyor. Hep beraber el ele verip şehrimizi de korumamız gerekiyor. Günlük vaka oranlarında da Sağlık Bakanımızın açıkladığı gibi Türkiye ortalaması seviyelerindeyiz.

GAZİANTEP VALİSİ GÜL TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK LAZIM
GAZİANTEP VALİSİ GÜL TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK LAZIM
GAZİANTEP VALİSİ GÜL TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK LAZIM

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Sağlık Bakanlığı, Gaziantep, Omicron, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP VALİSİ GÜL TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMAK LAZIM - Son Dakika


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