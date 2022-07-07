Gaziantep Valisi Gül'ün doktor Ekrem Karakaya cinayeti sonrası yaptığı paylaşım tartışma yarattı

Konya'da, Şehir Hastanesi'nde annesini 1 ay önce kalp krizinden kaybeden Hacı Mehmet Akçay, Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı görev başında silahla ateş ederek öldürdü. Saldırgan, ardından aynı silahla intihar etti.

GAZİANTEP VALİSİ'NDEN DOKTOR CİNAYETİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN TWEET

Sağlık çalışanlarının da Türkiye genelinde iş bırakma kararı aldığı olayla ilgili Gaziantep Valisi Davut Gül'den tartışma yaratan bir yorum geldi. Vali Gül, doktor Ekrem Karakaya cinayetinin 'sağlıkta şiddet' sayılamayacağını belirtti.

"BU OLAYI SAĞLIKTA ŞİDDET GİBİ AÇIKLAYAMAYIZ"

Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün bir hekimimiz menfur bir saldırıyla hayatını kaybetti. Nereden baksanız acı bir olay ama daha acı olanı, herkesin mevzi kazanma derdinde olması! Sağlıkta şiddetin ortadan kalkması için alınabilecek tedbirler olmakla birlikte bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız" dedi.

PAYLAŞIM SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Gaziantep Valisi Gül'ün paylaşımında kullandığı "Bu olayı sağlıkta şiddet gibi açıklayamayız" ifadesi sosyal medyayı karıştırdı. İşte kullanıcıların yaptıkları yorumlardan bazıları;