Son Dakika Haberleri: Gaziantep Valisi Gül ve Başkan Şahin'den, Başkan Kılınç'a ziyaret
Son Dakika Güncel Gaziantep Valisi Gül ve Başkan Şahin'den, Başkan Kılınç'a ziyaret

Gaziantep Valisi Gül ve Başkan Şahin'den, Başkan Kılınç'a ziyaret

57 dakika önce

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılı Ekim ayı toplantısına katılmak için Adıyaman'a gelen Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ağırladı.

Gaziantep Valisi Gül ve Başkan Şahin'den, Başkan Kılınç'a ziyaret, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılı Ekim ayı toplantısına katılmak için Adıyaman'a gelen Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i makamında ağırladı.


Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'tan Adıyaman hakkında bilgi alan Gaziantep Valisi Gül, Adıyaman'a her gelişinde şehrin daha da güzelleşip ve geliştiğini gördüğünü söyleyerek, gayretli çalışmalarından dolayı tebrik etti.


Daha sonra Başkan Kılınç'ı makamında ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de, Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç'a görevinde başarılar diledi.


Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Kılınç ise Gaziantep Valisi Gül'e ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan hediyeleri verildi. - ADIYAMAN

Süleyman Kılınç, Fatma Şahin, Gaziantep, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:14 Kaynak: İHA
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