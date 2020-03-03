Gaziantep Valisi Gül ve Başkan Şahin'den şehit ailelerine taziye ziyaretleri - Son Dakika

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Gaziantep Valisi Gül ve Başkan Şahin'den şehit ailelerine taziye ziyaretleri
6 saat önce
Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Ba?kanı Fatma Sahin ile İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın ailesini İslahiye ilçesinde ve Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in ailesini de Nurdağı ilçesindeki ikametlerinde ziyaret ederek taziyede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:12 Kaynak: AA
Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Ba?kanı Fatma Sahin ile İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın ailesini İslahiye ilçesinde ve Piyade Uzman Onbaşı Selim Nergiz'in ailesini de Nurdağı ilçesindeki ikametlerinde ziyaret ederek taziyede bulundu.
Ziyaretlere İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça ve Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak da katıldı.
Ailelere başsağlığı ve sabır dileyen Gül ve Şahin, daha sonra Gaziantep'e döndü.
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