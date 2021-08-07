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Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, orman temizliğine katıldı - Son Dakika

Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, orman temizliğine katıldı

07.08.2021 14:47
Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, orman temizliğine katıldı, System.String[]

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, orman temizledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, orman temizledi.

Vali Gül, Erikçe Ormanı'nda düzenlenen etkinlikte, ormanların güvenliğini gerek dronelarla gerekse de karadan sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Ormanlık bölgelerdeki nöbetlerin arttırıldığını kaydeden Gül, "Köy korucularını orman yangını ihtimaline karşı görevlendirdik. Tedbirlerimizi olabildiğince artırdık. Fakat bunun ötesinde ormanlık alanlarda bulunan cam şişe, çalı çırpı kırıntılarından da kurtulmamız gerekiyordu. Çünkü bu materyaller sıcaklıklardan etkilenerek yangın çıkma ihtimaline öncü olabiliyor. Hafta içi başlatılan orman altı temizlik çalışmasının devam ediliyor. Çalışmamızı gün geçtikçe sayısal bakımdan desteklerle artırıyoruz. En kısa sürede ormanlarımızda yanıcı madde unsuru taşıyacak herhangi bir materyal olmayacak." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise güne hayırlı bir işle başladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Ağaçlarımız, bizim yurdumuz, yuvamız, evimiz. Nasıl evimizi temiz tutuyorsak ağaçlarımızı da temiz tutmamız gerekiyor. Bu bir seferberliktir. Dün imzalanan protokol ile kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlarımıza yangına ilk müdahalede kullanılacak malzeme desteği konusunda güçlerimizi birleştirdik. Afet durumunda öncesi, şimdisi ve sonrası var. Büyük bir dayanışma ruhu. Gaziantep zaten bütün dünyaya örnek olacak kahramanlıklara imza atıyor. Almamız gereken tedbirler var. Önce tedbir sonra tevekkül diyoruz. Tedbir almak için burada bulunuyoruz. Biz, bütün büyükşehir çalışanları olarak bu şehri cennete dönüştürmeyi hedefliyoruz."

Programa, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Mehmet Sait Kirazoğlu ile kurum müdürleri ve personel katıldı.

Orman İşletme Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, polis ve jandarma ekiplerinin de yer aldığı toplam 650 personel, Gaziantep'te yer alan ormanlık alanların temizlik çalışmalarına başladı.

Fatma Şahin, Gaziantep, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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