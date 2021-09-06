Gaziantep Valisi Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, okulları ziyaret etti - Son Dakika

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla okulları ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül ve Şahin beraberindeki heyetle Gürteks İlkokulu, Sevinç Bahattin Teymur Kız İmamhatip Lisesi ve Şahinbey Şehit Karayılan Turizm Ötelcilik ve Meslek Lisesi'ni ziyaret etti.

Vali Gül, 2021 yılı içerisinde 40 okulun yapımının tamamlandığını ve yıl sonunda bu sayının 72'ye çıkacağını belirterek, bu sayının 1800 dersliğe denk geldiğini bildirdi.

Kentte genç nüfusun çok fazla olduğuna dikkati çeken Gül, "Bölgesel olarak ihtiyaçlar devam ediyor. Şu anda da Türkiye'nin en büyük yatırım bütçesi ilimize tahsis edilmiş durumda. 62 milyar 135 milyon liralık bir bütçemiz var. Bu bütçe ile de 3 bin 600 derslik yapılacak. 2 bin 600 dersliğin de yapım süreci ayrıca devam ediyor. Tabi bu dersliklerin yapılması, faaliyete girmesi en az 2-3 sene bir zaman alıyor." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle öğretmen ve idarecilere büyük iş düştüğü belirten Gül, Güvenli Okul Projesinin sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eğitimdeki ihtiyaçları karşılamak zorunda olduklarını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının verdiği talimatları en hızlı uygulayan şehir olduklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Tabletinden internetine kadar eksiklikleri gidermek için çalışmalar yapıyoruz. Genelgelerde yapılması gereken ne varsa en hızlı yapan biz olduk. O yüzden Ziya hoca, Telafide Ben de Varım projesini Gaziantep'te başlattı. Yaz okullarında hem Şahinbey hem Şehitkamil belediyeleri ile birlikte çok yoğun çalıştık. Koordinasyon çok iyi sağlandı. Biz her zaman milli eğitimin hizmetinde olduk bundan sonra da böyle yapacağız."

Şahin, öğretmen ve bazı meslek kuruluşlarına yönelik düşük maliyetli ev projesinde çalışmaların devam ettiğini ve biran önce tamamlanması için gayret ettiklerini belirtti.

Vali Gül ve beraberindekiler daha sonra Hacı Ahmet Zilan İhtisas Merkezi Eğitim Başlangıç Programına katıldı.