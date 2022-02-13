Üye Girişi
Gaziantep Valisi Gül, yabancı ülkelerin Suriyeli öğrenci okuttuğu iddialarını yalanladı - Son Dakika

Gaziantep Valisi Gül, yabancı ülkelerin Suriyeli öğrenci okuttuğu iddialarını yalanladı

13.02.2022 16:48
Gaziantep Valisi Gül, yabancı ülkelerin Suriyeli öğrenci okuttuğu iddialarını yalanladı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'te 10 bin Suriyeli öğrencinin yabancı ülkeler tarafından özel okullarda okutulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'te 10 bin Suriyeli öğrencinin yabancı ülkeler tarafından özel okullarda okutulduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada Gaziantep'te 10 bin Suriyeli öğrencinin yabancı ülkeler tarafından özel okullarda okutulduğu iddia edilmektedir. İlimizde 217 özel okulda 25 bin 65 öğrenci eğitim görmektedir. Suriyeli öğrenci sayısı 467 kişi olup tamamı kendi imkanlarıyla ücretlerini ödemektedir." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500

Gaziantep, Suriyeli, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep Valisi Gül, yabancı ülkelerin Suriyeli öğrenci okuttuğu iddialarını yalanladı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:48 Türk hakem canlı yayında özür diledi: Gölü vermemeliydim, hata yaptık
16:30 Sosyal medya ayağa kalktı! Veteriner hayvanı anestezisiz kısırlaştırdı
16:11 Yeni Malatyaspor'un galibiyet hasreti 14 maça çıktı
16:02 Pavyon baskınında 14 polisi yaraladılar! Çevik kuvvet ekibi destek verdi
15:47 Elmacık kemiği kırılan futbolcu Serdar Dursun ameliyat oldu
15:41 Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na: Ali Babacan'ı Yüce Divan'a gönderecek misin?
15:40 Boşanacakları konuşulan Alişan ve Buse, paylaştıkları fotoğrafla iddiaları yalanladı
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz
14:44 Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 16:54:38. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Valisi Gül, yabancı ülkelerin Suriyeli öğrenci okuttuğu iddialarını yalanladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement