Gaziantep Valisi'nden nakliyecilere tepki - Son Dakika
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Gaziantep Valisi'nden nakliyecilere tepki

17.02.2023 18:43
Gaziantep Valisi'nden nakliyecilere tepki

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, evlerini taşımak isteyen depremzedelerden yüksek ücret talep eden nakliyecilere sert tepki göstererek 'ahlaksız' nitelendirmesinde bulundu.

GAZİANTEP Valisi Davut Gül, evlerini taşımak isteyen depremzedelerden yüksek ücret talep eden nakliyecilere sert tepki göstererek 'ahlaksız' nitelendirmesinde bulundu.

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde taşıma ücretlerinin standart olduğunu bildirdi. Son zamanlarda deprem nedeniyle evlerini taşımak isteyenlerin nakliye firmalarının yüksek fiyat istemesinden şikayet etmesinin ardından açıklama yapan Vali Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Maalesef bazı ahlaksızlar depremzedeleri sömürmek istiyor. İlçede ev taşıma ücreti azami 6 bin TL'dir. İslahiye- Gaziantep arası 9 bin, Nurdağı-Gaziantep arası 8 bir, ev taşıma asansör bedeli bin TL olarak sınırlandırılmıştır. Aksi durumlarda misliyle geri alınacaktır."


Kaynak: DHA
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Gaziantep, Güncel, Son Dakika

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