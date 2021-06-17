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Gaziantep Valisinden güvenli bölge açıklaması - Son Dakika

Gaziantep Valisinden güvenli bölge açıklaması

17.06.2021 17:27
Gaziantep Valisinden güvenli bölge açıklaması, System.String[]

Gaziantep Valisi Davut Gül, El Bab'daki Akil Tepe üssünde gazetecilerle buluştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül, El Bab'daki Akil Tepe üssünde gazetecilerle buluştu. Vali Gül, güvenli hale getirilen bölgelerin Suriyelilerin dönüşü için yeterli olmadığını belirterek, bölgede metrekareye düşen insan sayısının Kocaeli kadar olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Suriye göçmenleri uyum sürecinde sivil iletişim ve koordinasyon platformu projesi çerçevesinde medya mensuplarıyla güvenli bölge ziyareti düzenlendi. Akil Tepe üssünde medya mensuplarıyla buluşan Gaziantep Valisi Davut Gül, güvenli bölge hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Gül, terör örgütlerinin 3 bin 2 eyleminin engellendiğinin altını çizdi. Vali Gül, sınırdan kaçak geçişlerin ise yüzde 98 oranında azaltıldığını vurguladı.

"Her şey sıfırdan yapıldı"

Vali Gül, "4 sene önceye burası terör örgütü DAEŞ tarafından büyük tahribata uğramıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve SMO tarafından burası terörden temizlendikten sonra her şey sıfırdan yapıldı. Nedir bunlar, altyapı, elektrik, su, internet hepsi DEAŞ tarafından zamanında imha edilmiş ama bunların sıfırdan kurulması zaman aldı" dedi.

"3 bin 2 eylem engellendi"

3 bin 2 eylemin engellendiğini söyleyen Vali Gül, "Terörün ne olduğuna, kim olduğuna bakmadan mücadele eden ülkelerin başında geliyoruz. Bu süreç içinde 2 bin 400'ün üzerinde terörist ele geçirildi. Bombalı eylemlere baktığımızda 3 bin 2 eylem engellendi. Bu 3 bin 2 eylem biz burada olmasaydık belki bazıları Türkiye'nin içinde patlayacaktı. O yüzden Türkiye'nin güvenliği buradan başlıyor. Ayrıca 300'ün üzerinde engelleyemediğimiz eylemler oldu. 300 engellemeyen saldırıda 68 sivil hayatını kaybetti. Ele geçirdiğimiz silahlar uyuşturucular ve ele geçirdiğimiz patlayıcılar patlayanların çok üstünde ebat olarak" şeklinde konuştu.

"Yerel meclislere danışmanlık yapıyoruz"

Burada kurulan yerel meclislere danışmanlık yaptıklarını belirten Vali Gül, "Burada jandarmalarımız eğitimi veriyor, Suriye'de kurulan güvenli bölgenin ise güvenliğini sağlıyor. Burada işler kuruldu aynı zamanda küçük sanayi siteleri kurulmaya başlandı. Burada meclisi var ve kendi kararlarını alıyor. Biz onlara danışmanlık yapıyoruz" dedi.

"Kaçak girişler yüzde 98 azaldı"

Sınırdan kaçak geçişlerin yüzde 98 azaldığının altını çizen Vali Gül, "Türkiye ile güvenli bölge arasındaki kacak girişler yüzde 98 oranda azaldı. Bu sadece Türkiye'ye gelmek isteyenler olarak algılamamak gerekir. Bunun içinde terör gurupları da var. Dolayısıyla sınırın iki tarafında olmamız bize güvenlik açısından avantaj sağlıyor. İçişleri Bakanlığımızın güvenliği sağlanması için maddi manevi her şey yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Terörden temizlenen bölgeler dönüşler için yeterli değil"

Vali Gül, "Pandemiden önce geri dönüşler daha fazla oluyordu. Metrekareye düşen insan sayısı Kocaeli kadardır. Madem her şey güzel Türkiye'deki Suriyeliler neden geri gelmiyor diye soruyorlar. Ama şu an baktığımızda bu bölge bu kadarını kaldırıyor. Suriye'de tam bir barış ortamı olmadan güvenli bölge oluşturulamaması Suriyelilerin gelişini mümkün kılmıyor. Ama yine de güvenlik bölgeye dönüşler var" ifadelerine yer verdi.

"SMO sınırı Şurta şehirlerin güvenliğini sağlıyor"

Vali Gül, "Suriye milli ordusu güney sınırları tutuyor, yani rejimle güvenli yerlerin arasını tutuyor. Şehir içinde 'Şurta' denilen polis teşkilatı var. Suriye Milli Ordusu (SMO) Gerek görüldüğünde alınması gereken tedbirlerde zaman zaman davet edilir. Türkiye'de nasıl polis zaman zaman askerden yardım alıyor burada da böyledir" dedi.

"Suriyelilere maaş verilmiyor"

Vali Gül, "Genelde Suriyeliler çok suç işliyor algısı var. 100 bin kişide Suriyelilerin işlediği suç oranı yerli vatandaşların 6'da biri kadardır. Gönül ister hiç suç işlenmesin. Bütün Suriyelilere Türkiye maaş bağlıyor, böyle bir şey yok. Ben 2,5 senedir buradayım, kimseye maaş bağlanmadı" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül son olarak Türkiye'de olduğu gibi burada da aşılamanın yapıldığını, ama burada hem vaka hem de ölüm oranın çok az olduğunu söyledi. - CERABLUS

Gaziantep Valisinden güvenli bölge açıklaması
Gaziantep Valisinden güvenli bölge açıklaması
Gaziantep Valisinden güvenli bölge açıklaması
Gaziantep Valisinden güvenli bölge açıklaması

Gaziantep, Türkiye, El Bab, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziantep Valisinden güvenli bölge açıklaması - Son Dakika


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