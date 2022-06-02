Gaziantep ve Adıyaman'da sahte para operasyonunda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep ve Adıyaman'da sahte para operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

02.06.2022 11:34
Gaziantep ve Adıyaman'da sahte para operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Gaziantep ve Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

Gaziantep ve Adıyaman'da düzenlenen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "parada sahtecilik" suçunu işlediği gerekçesiyle bazı şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Ekipler, iki kentte belirlenen 12 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde 37 bin 700 lira sahte para ve 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

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