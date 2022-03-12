Gaziantep ve çevre illerde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te, İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 101. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında etkinlikler yapıldı.

Gaziantep'teki Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gaziantep Lisesi Müdürü Mehmet Kürşat Hamurlu, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in doğuşuna şahitlik eden Ersoy'un eserinin, Anadolu'da kurtuluş mücadelesi veren insanlara motivasyon kazandırdığını, umudun ve gücün bittiği yerde tazelenmesine vesile olduğunu dile getirdi.

Konuşmanın ardından şiir dinletisi, tiyatro ve belgesel gösterimi yapıldı.

Törene Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve davetliler katıldı.

Şanlıurfa

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonundaki program saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an tilavetinin ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

İstiklal Marşı ile ilgili düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, öğrencilerin seslendirdiği şiir, türkülerin ve sahnelenen tiyatronun ardından sona erdi.

Etkinliğe Vali Yardımcısı Yasin Akgül, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, gaziler, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Malatya

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programın açılışında konuşan Vali Aydın Baruş, karamsar günlerde Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı şiiriyle millete umut verildiğini belirtti.

İstiklal Marşı'nı idrak edebilmek için yazıldığı yıllara gitmek gerektiğine dikkati çeken Baruş, "1919 Mayıs'ında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde onun Samsun'a çıkışıyla başlatılan istiklal mücadelesi kıvılcımı yakılmıştı. Ancak düzenli bir ordu ve uyanan bir millete ihtiyaç vardı. İşte bu karamsar günlerde istiklal mücadelemizin başladığı yıllarda TBMM'nin açılışından sonra milletimizin tekrar bağımsızlık umudunu yeşertecek milli marşa ihtiyaç vardı." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nevzat Aslan ve İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay'ın konuşmasının ardından günün anlam ve önemiyle ilgili öğrenciler şiir okudu.

Programa İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ile kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kahramanmaraş

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki programda, öğrenciler İstiklal Marşı'nın oratoryosunu seslendirdi.

"Kurtuluş Destanı" adlı zeybek gösterimiyle devam eden programda şiirler okundu, sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programa Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutan Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan ve davetliler katıldı.

Adıyaman

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı toplantı salonundaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Konuşmanın ardından şiir dinletisi, tiyatro ve belgesel gösterimi yapıldı.

Program, öğrencilerin seslendirdiği şiir, türkülerin ile sahnelenen tiyatronun ardından sona erdi.

Etkinliğe Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, kurum amirleri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kilis

Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi'ndeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemine ilişkin sunumların yapıldığı programda, öğrenciler Mehmet Akif'in şiirlerini okudu.

Program, İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.