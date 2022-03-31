Gaziantep ve Elazığ'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep ve Elazığ'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

31.03.2022 18:20
Gaziantep ve Elazığ'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Gaziantep ve Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep ve Elazığ'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda geçmiş dönemde terör örgütü içinde faaliyet gösterdiği belirlenen 3 şüphelinin adresleri belirlendi.

Gaziantep'in İslahiye ve Nizip ilçeleri ile Elazığ merkezde düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı.

Diğer zanlı ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gaziantep, Elazığ, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep ve Elazığ'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep ve Elazığ'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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