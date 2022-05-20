Gaziantep ve Hatay'da uyuşturucu operasyonları: 206 gözaltı

GAZİANTEP ve Hatay İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 206 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda uyuşturucu maddeler ve silahlar da ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ve Hatay'da uyuşturucu operasyonları düzenlendi. İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarda iki ilde toplam 3 tabanca, 2 av tüfeği, 15 kilo esrar, 1 kilo 600 gram metamfetamin ve 2 kilo bonzai ile çok sayıda suça konu malzeme ele geçirildi. Operasyonlarda 206 şüpheli gözaltına alındı.