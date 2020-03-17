Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirler sürüyor - Son Dakika

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar sürerken, çeşitli düzenlemeler de hayata geçirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında, belediyeye bağlı tramvay ve otobüslerde yaptığı dezenfektan çalışmalarının ardından özel halk otobüsleri, taksi, taksi durakları, işçi ve öğrenci servislerini de dezenfekte etti.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şoförleri hijyen kurallarına uyup uymadıkları yönünde denetledi, yolculardan gelen şikayetleri değerlendirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk de ilaçlamalara günaşırı devam edeceklerini aktardı.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi ve bağlı şirketlerin kiracı iş yerlerinden işe başlangıç süresine kadar kira alınmayacak, nisan ayında da yüzde 50 indirim yapılacak.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi koronavirüs gündemli toplandı

Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de koronavirüs gündemli olağanüstü toplanarak bazı kararlar aldı.

Alınan kararlara göre, Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklardan gelen talimatlar doğrultusunda tüm kurumların kendilerine ait işleri eksiksiz yerine getirmesi kararlaştırılırken, tüm sağlık personeline konu hakkında Sağlık Müdürlüğü tarafından eğitimler verilecek.

Tüm kurumlarla ortaklaşa çalışılarak ivedi şekilde vaka yönetimi Sağlık Müdürlüğü ile koordineli yapılacak.

İl Göç İdaresi tarafından Gaziantep'e giren düzensiz göçmenler ilk yakalandıklarında mutlaka sağlık muayenesinden geçirilerek hastalık tespit edilenler belirlenen karantina hastanelerine gönderilecek. Hastalık semptomu olmayanlar ise geçici barınma kamplarında 14 gün gözlem altında tutulacak.

Takiplerde ise hastalık belirtisi saptanması halinde karantina hastanesine gönderilecek.

Ticaret Odasından web sitesinden işlem hatırlatması

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) da verilen hizmetlere yönelik üyelerin ihtiyaçlarını aksatmayacak şekilde bazı tedbirler aldı.

Bu kapsamda online platformda yapılabilecek işlemler için odanın "www.gto.org.tr" adresli internet sitesinin kullanılması istendi.

Odanın halihazırda 08.30-17.00 saatlerinde hizmet vermeye devam edeceği, yüz yüze görüşmeler için randevu alınması gerektiği aktarıldı.

İhtiyaç halinde çalışanların "0850 205 27 27" telefon numarası ve "0535 345 13 00" Whatsapp destek hattı üzerinden üyelere yardımcı olacağı kaydedildi.

Gaziantep Üniversitesinde (GAÜN) de tedbirler kapsamında senato toplantısı online ortamda gerçekleştirildi.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür'ün başkanlığında, rektör yardımcıları, 40 senato üyesi kendi odalarından online bağlanıp toplantıya katıldı.

Gür, koronavirüsün kalabalık ortamlarda hızla yayıldığını belirterek, "Bu tehlikeye karşı bir önlem olarak artık senato, yönetim kurulu ve benzeri önemli toplantılarımızı online olarak gerçekleştireceğiz. Bu kararımızın faydalı olacağına ve diğer üniversite ve kurumlarımıza da örnek teşkil edeceğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

Hastanede özel bölüm oluşturuldu

Kahramanmaraş'ta Elbistan Devlet Hastanesi'nde koronavirüsle mücadele için özel bölüm oluşturuldu.

Bu özel bölümle, yüksek ateş şikayeti ile başvuran kişilerin, normal şikayetlerle hastaneye gidenlerle temasının kesilmesi amaçlanıyor.

Acil servis girişinde termal kamera ile tespit edilen yüksek ateşli hastalar enfeksiyon hastalıkları biriminde oluşturulan alana alınarak izolasyon sağlanıp, kan örnekleri alınarak tahlile gönderilecek.



Başhekim Prof. Dr. Alptekin Yasım, yaptığı açıklamada, koronavirüs şüphesiyle başvuranların tanı ve tedavisi için hastane bünyesinde diğer poliklinik ve servislerden bağımsız yeni bir poliklinik oluşturulduğunu belirterek, yurt dışı seyahat öyküsü olan veya bunlarla temaslarda bulunan yüksek ateş, öksürük şikayeti olan hastaların tedavilerinin bu yeni poliklinikte yapılacağını vurguladı.

Spor tesisleri dezenfekte edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kendi bünyesinde bulunan spor tesislerinde tedbir amaçlı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, vatandaşların spor yapmak için kullandığı tüm spor malzemeleri, sahalar ve tribünler dezenfekte edildi.

Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından başlatılan çalışma kapsamında da ticari taksilerde dezenfeksiyon yapıldı.