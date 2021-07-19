Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta zabıta denetimi - Son Dakika

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta zabıta ekipleri Kurban Bayramı dolayısıyla denetim yaptı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde zabıta ekipleri canlı hayvan pazarında vatandaşların mağduriyet yaşanmaması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

Vatandaşları ve besicileri salgın kuralları konusunda uyaran ekipler, denetimlerde satıcıların tartılarını incelendi.

Kahramanmaraş'ta ise Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri kent genelindeki denetimlerini sıkılaştırdı.

Kurban Bayramı öncesi ticari faaliyetlerin gerçekleştirildiği alanlardan toplu taşıma alanlarına kadar pek çok bölgede denetim yapan ekipler kontrollerini sürdürüyor.

Vatandaşların güvenli ve huzurlu bir bayram geçirmesi adına 24 saat esasına göre görevlendirilen ekipler, yasa dışı satış ve duygu istismarıyla çıkar elde eden kişilere yönelik çalışma yaptı.

Ekipler ayrıca hayvan pazarlarında uzman veteriner hekimlerle koordineli şekilde yapılan denetimlerle, vatandaşların sağlığının korunmasını hedefliyor.