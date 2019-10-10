Gaziantep ve Kilis'in iş dünyası temsilcilerinden

Gaziantep ve Kilis'in iş dünyası temsilcileri, ortak deklarasyon yayınlayarak, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Gaziantep Ticaret Odası'nda (GTO) bir araya gelen iş adamları adına açıklamayı okuyan Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, gazi şehrin iş dünyası temsilcileri olarak devletin, milletin ve kahraman Türk ordusunun her zaman yanında olduklarını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını dünya barışı için kullandığı bir harekat olduğunu tüm dünyanın bilmesi gerektiğini ifade eden Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Bu harekatı itibarsızlaştırmak isteyenler, küstahça tehdit etmeye çalışanlar bilsinler ki bu harekat en az Türk toplumu kadar kendi toplumlarının da huzuruna hizmet etmektedir. Önümüzdeki günlerde 96. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağımız bu aziz vatanın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'İnsan, mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli' Tüm dünya bilmeli, anlamalı ve desteklemelidir ki Türkiye Cumhuriyeti, ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefindedir. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, bölgemizi huzura ve istikrara kavuşturmak amacıyla yapılan bu harekat bir savaş değil, güvenliğimiz için atmamız gereken bir adımdır. Türkiye'nin terör örgütlerine karşı masum halklara kalkan olmasıdır. Kimse art niyet aramasın."

Konukoğlu Türkiye'nin yıllardır kucak açtığı Suriyelilerin de ata topraklarında yaşama, kendi seçtikleri yöneticilerle kendilerini yönetme haklarını almaları için de bu harekatın büyük önem taşıdığını kaydetti.

"Antep savunmasında 6 bin 317 şehit veren, nüfusunun neredeyse tamamı gazi olan biz gazi şehirliler olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zorlu şartta gerekeni yapacağız." diyen Konukoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İş dünyasının temsilcileri olarak, devletimizin milletimizin, kahraman Türk ordusunun her zaman yanındayız. Mehmetçiklerimiz orada bizler için mücadele ederken bizler de durmayacağız. Bizler daha da çok çalışacak, daha çok üretecek, daha çok ter akıtacak, bu kahramanlar yurdu memleketimiz için yarınlarımız için, daha güçlü bir Türkiye için çaba sarf edeceğiz. Allah'a şükür olsun ki kahraman Mehmetçiklerimiz sayesinde bizler rahat uyuyor, işlerimizin başında duruyoruz. Siz rahat olun kahraman Mehmetçikler, sizler var oldukça biz canımızla başımızla çalışmaya devam edeceğiz, bu milletin daha kudretli ve kuvvetli olabilmesi için daha fazla üreteceğiz. Allah Barış Pınarı Harekatı'na katılan tüm askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Ayaklarına tek bir taş değdirmesin, daima muzaffer eylesin."

Toplantıya, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı Hilmi Teymur, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkan Vekili Mehmet Çıkmaz, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt ve Meclis Başkanı Bekir Karabacak, Nizip Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Sarı, İslahiye Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ali Gelebek katıldı.