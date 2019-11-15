Gaziantep ve Kilis'te 212 bin 524 dekar tarım arazisi sulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, 2019 sulama sezonunda Gaziantep ve Kilis'te toplam 212 bin 524 dekar tarım arazisinin sulandığı bildirildi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve ülke tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye'de suyun 4'te 3'ü sulamada kullanılıyor. Bu nedenle DSİ, sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediyor.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıpları minimum seviye indiriliyor ve tarla içi sulama sitemleriyle önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak, çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltiliyor.

Böylece, yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 oranında su tasarrufu sağlanıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduklarını belirterek, "Modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda Gaziantep ve Kilis'te 15 Nisan 2019 tarihinde başlayan sulama sezonun 1 Ekim 2019 tarihinde tamamlandığını kaydeden Aydın, "2019 yılı sulama sezonunda Gaziantep ve Kilis illerimiz ve ilçelerimizde toplam 212 bin 524 dekar tarım arazisi sulanmıştır. Gaziantep ve Kilis illerimiz ve ilçelerimizde 2019 yılında toplam 212 bin 524 dekar arazide yapılan sulu tarım ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 238 milyon lira katkı sağlandı." açıklamasında bulundu.

Aydın, sulama sezonunda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.