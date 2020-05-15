Gaziantep ve Kilis'te restore edilecek tarihi eser kalmadı - Son Dakika

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, bu yıl 11-17 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak Vakıf Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, Gaziantep ve Kilis'te restore edilecek tarihi eser kalmadığını kaydetti.



Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bu süreçte vatandaşların yanında olduklarını belirten Bölge Müdürü İsa Güven, Gaziantep ve Kilis'te restore edilecek tarihi eserler kalmadığını, tamamının restorasyon işlemini yaptıklarının altını çizdi. Vakıf haftasını bu sene sahada kutlayamadıklarını ifade eden Güven, kutlamaların sosyal medya üzerinden yapıldığını belirtti.



"Sosyal medya üzerinden haftamızı kutluyoruz"



Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, "Mayıs ayının ikinci haftasında ülkemiz genelinde Vakıflar Haftası kutlanmaktadır. Maalesef bu yıl korona virüs nedeniyle biz genellikle Vakıflar Genel Müdürlüğü ve taşra teşkilatı bu Vakıflar Haftası'nı sosyal medyada duyurmaya çalıştık. Biz de Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bu 2020 yılındaki vakıflar haftasını maalesef bu virüsten dolayı herhangi bir etkinlik yapamadık. Bizim ana gayemizde vakıfların kuruluş çalışmalarını hayırseverlere duyurmak ve onları teşvik etmektir. Bu seneki temamız 'Vakıf Medeniyetinde şefkat ve merhamet' olacak. Genç nesillerimizi vakıflar konusunda yardımlaşma konusunda bilgilendirmekti ama maalesef bu sene herhangi bir etkinlik yapamadık. Sosyal medya üzerinden haftamızı kutluyoruz" dedi.



"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek veriyoruz"



İhtiyaç sahibi vatandaşlara destek verdiklerinin altını çizen Güven, "Vakıflar Gaziantep Bölge Müdürlüğü 50 personelle 3 ili kapsayacak şekilde Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis illeri hizmet alanımızın içinde biz bu görevlerimizi yerine getirirken yardıma muhtaç insanımıza kuru gıda her ay salgından öncede devam ediyordu. Herhangi bir sosyal yardım kuruluşundan yardım almayan muhtaç sakat insanlarımıza aylık 950 TL ödüyoruz. Üniversite ve orta öğretim öğrencilerine burs veriyoruz" şeklinde konuştu.



"Gaziantep ve Kilis'te restore edilecek tarihi eser kalmadı"



Gaziantep ve Kilis'te restore edilecek tarihi eserler kalmadığını açıklayan Güven, "Tarihi eserlerin restorasyonu ile ilgili çalışmalarımız hassas bir şekilde devam ediyor. Gaziantep ve Kilis illerimizde restore edilecek eser kalmadı. Vakıflar olarak bütçeden herhangi bir yerden yardım almıyoruz. Tamamen kendi gelirlerimizle çalışanlarımızın maaşı dahil biraz önce saydığım her şeyi yapıyoruz. Vakıflar haftasının kutlanmasının ana amacı hayırsever insanların vakıf kurmaya teşvik etmektir" ifadelerini kullandı.



"Kira konusunda kolaylık sağlıyoruz"



Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait dükkanları kiralayanlara kolaylık sağlandığını hatırlatan Güven, "Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait kapalı çarşılar, iş yerleri, restoran, kafe ona benzer kararnameyle kapatılan yerlerin kiraları 3 ay vadesiz ertelendi. Diğer iş yerleri de kirasını ödeyemediği için herhangi bir yasal işlem ve faiz uygulaması da yapılmayacak ve vatandaşlarımıza kira tahsilatlarında kolaylık sağlayacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP