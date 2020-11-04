Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - GAZİANTEP/ - Son Dakika

Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - GAZİANTEP/

04.11.2020 13:51

GAZİANTEP; Sağanak sonrası yollarda oluşan su birikintileri Sürücülerin yolda ilerlerken zor anlar yaşaması Sağanaktan kaçan vatandaşlarKİLİS;

GAZİANTEP;

Sağanak sonrası yollarda oluşan su birikintileri

Sürücülerin yolda ilerlerken zor anlar yaşaması

Sağanaktan kaçan vatandaşlar

KİLİS;

Sağanak altında trafikte ilerleyen araçlar

Sağanak nedeniyle yollarda oluşan su birikintisi

Sağanaktan kaçan vatandaşlar

Meteoroloji İl Müdürü Mustafa Kurt'un konuşması Gaziantep ve Kilis'te sağanak yaşamı olumsuz etkiledi

Gaziantep ve Kilis'te etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'te kent merkezinde ve ilçelerdeki yağış sonrası cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşarken trafik ekipleri de olası aksamalara müdahale için kentin yoğun kavşaklarında tedbir alıp sürücüleri yönlendirdi.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptı.

Kilis

Kilis'te de kent merkezindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve saçak altlarına sığındı.

Meteoroloji İl Müdürü Mustafa Kurt, gazetecilere, 1959'dan 2020'ye kadar sadece 4 yıl ekim ayında Kilis'te yağışın görülmediğini, son 4 aydır da kentin yağış almadığını belirtti.

Kurt, çiftçileri sevindiren yağışın yarına kadar etkisini sürdüreceğini aktardı.

Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - GAZİANTEP/
Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - GAZİANTEP/
Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - GAZİANTEP/
Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - GAZİANTEP/

Gaziantep, Kilis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sağanak yaşamı olumsuz etkiledi - GAZİANTEP/ - Son Dakika


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