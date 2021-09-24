Gaziantep ve Kilis'teki silah kaçakçılığı operasyonunda 16 tutuklama - Son Dakika

Gaziantep ve Kilis'te silah kaçakçılıklarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik 22 Eylül'de kent merkezi ve Kilis'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 23'ü "izinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokma, imal etme, nakletme ve satma, toplu silah ticareti yapma" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 16'sı nöbetçi 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı, 7'si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Gaziantep ve Kilis'te 22 Eylül'de 34 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Adreslerde yapılan aramada, 31 ruhsatsız tabanca, 32 namlusu açılmaya hazır hale getirilmiş kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 954 tabanca fişeği, 184 av tüfeği kartuşu, 75 kurusıkı tabanca fişeği, 153 şarjör, 2 kesici alet ve çok sayıda tabanca parçaları ele geçirilmişti.