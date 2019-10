Gaziantep ve Kilisli iş adamlarından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

GAZİANTEP - Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusunu terör unsurlarından temizlemeye yönelik dün başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na Gaziantep ve Kilis iş dünyasından da tam destek geldi.

Dün saat 16.00 itibariyle başlayan Barış Pınarı Harekatı'na Türkiye'nin dört bir yanından destek gelmeye devam ediyor. Türkiye'nin en büyük altıncı şehri olan Gaziantep'te bir basın açıklaması yapan iş dünyasının önde gelenleri, harekata sonuna kadar destek verdiklerini açıkladı. Destek açıklamasına Kilis iş dünyasının temsilcileri de katıldı.

Gaziantep Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda yapılan destek açıklamasına Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Güneydoğu İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkan V. Mehmet Çıkmaz, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Küsbeoğlu, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Meclis Başkanı Bekir Karabacak, Nizip Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Sarı ve İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Gelebek katıldı.

Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu'nun okuduğu iş dünyasının ortak deklarasyonunda, "Gazi şehrin iş dünyası temsilcileri olarak devletimizin milletimizin, kahraman Türk ordusunun her zaman yanındayız. Tüm dünya bilmelidir ki Barış Pınarı Harekatı Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını dünya barışı için kullandığı bir harekattır. Bu harekatı itibarsızlaştırmak isteyenler, küstahça tehdit etmeye çalışanlar bilsinler ki bu harekat en az Türk toplumu kadar kendi toplumlarının da huzuruna hizmet etmektedir. Önümüzdeki günlerde 96. Kuruluş yıldönümünü kutlayacağımız bu aziz vatanın kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'İnsan, mensup olduğu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını düşünmelidir'. Tüm dünya bilmeli, anlamalı ve desteklemelidir ki Türkiye Cumhuriyeti ülkemizin ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü ön planda tutarak, bölgesinde bir barış üssü olma hedefindedir. Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak, bölgemizi huzura ve istikrara kavuşturmak amacıyla yapılan bu harekat bir savaş değil, güvenliğimiz için atmamız gereken bir adımdır, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı masum halklara kalkan olmasıdır. Kimse başka bir art niyet aramasın. Yıllardır kucak açtığımız Suriyeli kardeşlerimizin de ata topraklarında yaşama, kendi seçtikleri yöneticilerle kendilerini yönetme haklarını almaları için de bu harekat büyük önem arz etmektedir. Antep savunmasında 6317 şehit veren, nüfusunun neredeyse tamamı Gazi olan biz Gazi şehirliler olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zorlu şartta gerekeni yapacağız. İş dünyasının temsilcileri olarak, devletimizin, milletimizin, kahraman Türk ordusunun her zaman yanındayız. Mehmetçiklerimiz orada bizler için mücadele ederken bizler de durmayacağız. Bizler daha da çok çalışacak, daha çok üretecek, daha çok ter akıtacak, bu kahramanlar yurdu memleketimiz için, yarınlarımız için, daha güçlü bir Türkiye için çaba sarf edeceğiz. Allaha şükür olsun ki kahraman Mehmetçiklerimiz sayesinde bizler rahat uyuyor, işlerimizin başında duruyoruz. Siz rahat olun kahraman Mehmetçikler, sizler var oldukça biz canımızla, başımızla çalışmaya, bu milletin daha kudretli ve kuvvetli olabilmesi için daha fazla üreteceğiz. Allah Barış Pınarı Harekatına katılan tüm askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Ayaklarına tek bir taş değdirmesin, daima muzaffer eylesin" ifadeleri yer aldı.