Gaziantep ve Malatya'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvuru yapıyor - Son Dakika
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Gaziantep ve Malatya'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvuru yapıyor

14.09.2022 16:49
Gaziantep ve Malatya'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvuru yapıyor

Gaziantep ve Malatya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı.

Gaziantep ve Malatya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında vatandaşlar başvurularını yapmaya başladı.

E-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayanlar, evraklarını teslim etmek için erken saatlerde Halk ve Ziraat bankaları şubelerinin önünde yoğunluk oluşturdu.

Proje kapsamında Gaziantep'te 10 bin 24 konut, Şanlıurfa'da 6 bin, Kahramanmaraş'ta 3 bin 101, Malatya'da 2 bin 251, Adıyaman'da 1750, Kilis'te 500 konut inşa edilecek.

Gaziantep'ten başvurusunu yapan Mikail Uzdilli, AA muhabirine, sosyal konut projesini duyduklarında mutlu olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Yıllardır ev sahibi olabilmek için hayal kurduklarını ifade eden Uzdilli, şunları kaydetti:

"Normalde e-Devlet üzerinde de başvuruşu yapılıyor ama erken başvurmak için buraya geldik. 500 lira bir ödeme yapıyoruz. İnşallah çıkar ve ev sahibi oluruz. İster istemez kalabalık var. Biz erkenden gelip erken çıksın diye bir umutla bekliyoruz."

Malatya'daki başvuranların yorumları

Malatya'daki başvuran vatandaşlardan Abdullah Özkaradeniz ise projenin çok güzel olduğunu belirterek, "Her şeyden önce Cumhurbaşkanı'na bu imkanı sağladığı için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir proje. Kiracıyım, 2 bin lira kira veriyorum. Gerçekten fakir-fukara ve özellikle emekliler için güzel bir çalışma." dedi.

Nazife Karakaş ise proje dolayısıyla mutlu olduklarını ifade ederek, "İyi, güzel bir proje. Kira öder gibi ödeyeceğiz. Kiracıyım, iyi oldu. 13.30'da evraklarımı teslim etmek için banka şubesine geldim. Sıra da az kaldı." diye konuştu.

Gönül Özbay ise 40 yıldır kiracı olduğunu dile getirerek, konutun kendisine çıkması için dua edeceğini söyledi.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep ve Malatya'da vatandaşlar sosyal konut projesi için başvuru yapıyor - Son Dakika

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