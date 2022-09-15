Gaziantep ve Malatya'da sosyal konut projesi için başvuru yoğunluğu sürüyor

Gaziantep ve Malatya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında vatandaşların bankaların önlerinde oluşturduğu başvuru yoğunluğu devam ediyor.

E-Devlet üzerinden başvuru imkanı olmayan ve erkenden başvuru yapmak isteyenler evraklarını teslim etmek için erken saatlerde Halk ve Ziraat bankaları şubelerine geldi.

İlk gün bankaların önünde oluşan sıra ve kuyruklar başvurunun ikinci gününde de devam ediyor.

Proje kapsamında 10 bin 24 konutun yapılacağı Gaziantep'te başvuru sırası bekleyen 61 yaşındaki Şerif Aşa, AA muhabirine, ev sahibi olmak istediğini ve başvuru için geldiğini söyledi.

Kiracı olduğunu ifade eden Aşa, "2 çocuğum engelli. Proje için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Kiracıyız, ev sahibi olabilirsek çok memnun oluruz. Bir ev hasretimiz var ve bir gün kavuşmak istiyoruz." dedi.

Asgari ücretli çalıştığını belirten Erol Yılmaz ise uzun yıllardır konut projeleriyle vatandaşların ev sahibi olduğunu ama kendisinin başvurularının olumsuz sonuçlandığını belirtti.

Kiraların yükselmesiyle zorlandığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şuna inanıyoruz ki, Cumhurbaşkanımız elinden gelen her şeyi yapıyor ve projeler üzerinde çalışıyor. Piyasalarda da çok yükseklik var. Her şeyin iyisini temenni ediyoruz. Kısmette varsa olur yoksa da yapacak bir şeyimiz yok. İnşallah ev çıkar. isterim ki herkese ev sahibi olsun çıksın."

Malatya'da 2 bin 251 konut yapılacak

2 bin 251 konutun inşa edileceği Malatya'da da yoğunluk, başvuruların ikinci gününde devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde sıraya giren İsmail Özdemir de uygulamayı ve şartları çok beğendiğini vurgulayarak, "Devletimiz gerçekten insanlara güzel bir şey yaptı. Arsa, ev verilecek. Kendimi bildim bileli kiradayım. Mutlu olduk." dedi.

Peyran Reçber ise projenin çok iyi olduğunu belirterek, "İnşallah bizim için de iyisi olur, inşallah bize de çıkar. Kendimi bildiğimden beri kiracıyım, 6 çocuğum var. Çıkarsa çok mutlu olacağım." diye konuştu.

Hulusi Karcı da konut sahibi olmayı istediğini belirterek, projenin hayırlı olmasını diledi.

Aziz Bayduz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Dünya liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. İnsanlar kira öder gibi ev sahibi olacak. İnşallah bana da çıkar." ifadesini kullandı.