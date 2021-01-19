Gaziantep ve Malatya'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Gaziantep ve Malatya'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

19.01.2021 14:53
Gaziantep ve Malatya'da karla mücadele çalışmaları sürüyor, System.String[]

Kar yağışının etkili olduğu Gaziantep ve Malatya'da karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kar yağışının etkili olduğu Gaziantep ve Malatya'da karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Malatya'nın merkez Battalgazi Belediyesi, kentte iki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Karla mücadele ekipleri, ilçedeki tüm mahallelerde, caddelerde ve ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışması ile birlikte yaya kaldırımlarında temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Park ve Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri müdürlüklerinde görevli 500 personelden oluşan karla mücadele ekipleri, olası aksilikler yaşanmaması ve vatandaşların mağdur olmaması adına 29 iş makinesiyle ilçenin her noktasında hızlı bir çalışma yürütüyor.

Gaziantep kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de kar etkili oldu.

İslahiye, Araban ve Nizip ilçelerinde kar yağışı etkili oldu, kar nedeniyle kapanan yollar ekiplerce açıldı.

İslahiye'nin yüksek kesimleri, İdilli, Köklü, Koçcağız, Tandır, Kabaklar ve Huzurlu Yaylası'nda yer yer 20 santimetreyi bulan kar yağışı öğle saatlerine kadar sürdü.

İlçe merkezindeki Kurtini Tepe'ye çıkan vatandaşlar kentin güzel kar manzarasını fotoğrafladı.

Vatandaşlar damlarındaki karları temizlerken, çocuklar ise bahçelerine kardan adam yaptı, kartopu oynadı.

Öte yandan yoldaki buzlanmaya karşı tedbirler alan ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda ilçeye bağlanan mahalle yollarında kapalı yolun bulunmadığı öğrenildi.

???????- Üreticiler kar yağışı ile sevindi

Araban'da ise çiftçilerin kuraklık endişesi kar yağışı ile yerini sevince bıraktı, ilçe genelinde de kartpostallık manzaralar oluştu.

Öte yandan yazılı açıklama yapan Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, üreticilerin kar yağışından duyduğu mutluluğu belirterek, "Çok şükür, Allah dualarımızı kabul etti. İlçe genelinde gece geç saatlerde başlayıp gece boyunca etkili olan ve sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı ilçe merkezi ve kırsalı ile Araban ovasının bereketli topraklarını beyaza bürüdü. Yer altındaki su seviyesini de yükseltecek olan yoğun kar yağışı Arabanlı çiftçilerimiz için altın değerinde." ifadelerini kullandı.

Nizip ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerinin çalışması ile açıldı.

Nizip Belediyesinden yapılan açıklamada, Kızılin, Çanakçı, Dayıdağı, Dernek, Erenköy, Gaziler, Güder, Karaburç, Korucak, Mehmetobası, Salkım Tatlıcak, Tosunlu, Adaklı ve Boyluca mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda ekipler tarafından çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Karla mücadele çalışmaları sonucunda yollardaki ulaşımın yeniden sağlandığı kaydedildi.

Gaziantep, Hisarcık, Malatya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep ve Malatya'da karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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