Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 494 kişiye ceza uygulandı - Son Dakika

Malatya ve Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 494 kişiye ceza kesildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları denetimlerde, sosyal mesafeye, maske takma kuralına, sigara içme yasağına ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 32 kişiye cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri ayrıca, 130 market, kuaför, lokanta, konaklama tesisi ve AVM'yi denetledi, 1 iş yeri için işlem yaptı.

Öte yandan, jandarma ekipleri de Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürdü. Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 49 kişiye ceza uyguladı.

Gaziantep

Gaziantep'te de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 413 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün kentte tedbirlere ilişkin denetimlere devam edildi.

Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 4, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 296, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 113 kişiye cezai işlem uyguladı.