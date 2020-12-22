Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 637 kişiye ceza - Son Dakika

Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 637 kişiye ceza

22.12.2020 13:25
Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 637 kişiye ceza, System.String[]

Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 637 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 637 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında 220 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle, 1 kişiye ise karantina hükümlerine aykırı davranmaktan cezai işlem uygulandı.

Ekipler ayrıca sokağa çıkma yasağını ihlal eden 374 kişiye de idari para cezası kesti.

Malatya

Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 42 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske takma kuralını ihlal eden 12 kişiye 10 bin 800 lira, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 30 kişiye ise 27 bin lira ceza kesildi.

Ekipler, 676 iş yeri ile toplu taşıma aracını denetlerken 6 araca işlem yaptı.

Gaziantep, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 637 kişiye ceza - Son Dakika


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