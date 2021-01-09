Gaziantep ve Malatya'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 442 kişiye para cezası - Son Dakika

Gaziantep ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 442 kişiye para cezası uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte koronavirüs tedbirlerine ilişkin denetimlere devam edildi.

Ekipler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 262, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan 150 kişi hakkkında cezai işlem yapıldı.

Malatya

Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralı ile sigara yasağı ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 30 kişiye cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri ayrıca 315 market, kuaför, lokanta, konaklama tesisi ile 198 toplu taşıma aracını denetledi, 4 toplu taşıma aracına işlem yaptı.