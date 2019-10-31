Son Dakika Haberleri: Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

7 saat önce

Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltıGAZİANTEP - Gaziantep ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

GAZİANTEP - Gaziantep ve Şanlıurfa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep ve Şanlıurfa'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçu kapsamında Gaziantep'te 5 şahıs ve Şanlıurfa ilinde 1 kişi gözaltına alındı. Aramalarda şüpheli şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa, Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 08:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlunun gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı
İzmir'de cinsel içerikli sahte takviye ürünler toplandı Eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliyesine karar verildi HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan Açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 04:08:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep ve Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]